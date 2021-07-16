Для россиян открыли предзаказ на консоль Nintendo Switch OLED

Напомним, что представили Nintendo Switch OLED в начале этого месяца, а именно 6 числа. Оформить предзаказ на новинку предлагают российские ритейлеры «М.Видео» и «Эльдорадо». Пока для предзаказа доступны модели в неоново-синем и белом цвете.

Nintendo Switch OLED получил 7-дюймовую OLED-панель разрешением 720p, 64 ГБ памяти, новую подставку, LAN-порт, а также усовершенствованные динамики. В продажу Nintendo Switch OLED поступит 8 октября. Также стоит отметить и наличие улучшенного процессора Nvidia, благодаря которому устройство может выводить изображение с разрешением 1080p при подключении к телевизору.

Стоимость консоли составляет 350 долларов, а россияне смогут купить ее за 30 490 рублей.