Для россиян открыли предзаказ на консоль Nintendo Switch OLED

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Для россиян открыли предзаказ на консоль Nintendo Switch OLEDЕе оценили в 30 490 рублей
В российских магазинах электроники открыли предзаказ на новую консоль Nintendo Switch OLED.
Напомним, что представили Nintendo Switch OLED в начале этого месяца, а именно 6 числа. Оформить предзаказ на новинку предлагают российские ритейлеры «М.Видео» и «Эльдорадо». Пока для предзаказа доступны модели в неоново-синем и белом цвете.
Nintendo Switch OLED получил 7-дюймовую OLED-панель разрешением 720p, 64 ГБ памяти, новую подставку, LAN-порт, а также усовершенствованные динамики. В продажу Nintendo Switch OLED поступит 8 октября. Также стоит отметить и наличие улучшенного процессора Nvidia, благодаря которому устройство может выводить изображение с разрешением 1080p при подключении к телевизору.
Стоимость консоли составляет 350 долларов, а россияне смогут купить ее за 30 490 рублей.