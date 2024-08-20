Для россиян появилось пополнение Steam-кошелька через VK Play в пару кликов

Новая услуга, запущенная накануне, позволяет пополнить баланс Steam буквально в несколько кликов. Для этого пользователи вводят свой логин Steam, выбирают сумму пополнения и оплачивают через различные способы, включая банковские карты и СБП.

Особенностью этого сервиса является то, что деньги на счета пользователей поступают в долларах, но Steam автоматически конвертирует их в валюту региона, будь то рубли или тенге.

Однако стоит учитывать комиссию, которая может варьироваться от 7% до 12%, в зависимости от суммы пополнения и страны проживания.

Эта опция особенно актуальна в связи с ограничениями на других платформах и общим замедлением работы международных сервисов, что делает VK Play удобным и безопасным способом пополнения Steam-кошельков для российских геймеров