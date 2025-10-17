Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла тестовая неофициальная озвучка на русском языке

Опубликовано 17 октября 2025, 11:431 мин.
Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла тестовая неофициальная озвучка на русском языкеПроделана впечатляющая работа
Команда Eloquence Studio выпустила первую тестовую версию неофициальной русской озвучки для шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
В текущем билде полностью переведён и озвучен основной сюжет — от начала игры до встречи с Далиным и Коршуновым на Терриконе, включая все сюжетные развилки.
Завершена работа над персонажами на локациях Залесье, Химзавод и Свалка, а следующие главы находятся в разработке.
В создании проекта приняли участие более 80 актёров, которые озвучили 180 персонажей. Среди них:
- Скиф — Константин Маковкин,
- Стрелок — Will Everek,
- Полковник Дегтярёв — Павел Елисеев,
- Фауст — Дмитрий Оксанин,
- Доктор Далин — Владислав Флягин и другие.
Авторы подчёркивают, что версия носит тестовый характер — возможны ошибки, фрагменты оригинальных голосов и временные тембры. Команда продолжает работу, обещая довести локализацию до полноценного релиза.