Для «Смуты» анонсировали выход исправлений внутриигровых и технических ошибок

Разработчики рассказали, что в течение недели, с 15 по 21 апреля, запланирован выход очередного хотфикса, в рамках которого должны быть исправлены внутриигровые ошибки. А к началу мая выйдет патч, включающий как исправление ряда внутриигровых проблем, так и оптимизацию и улучшение общего технического состояния игры.

Затем патчи будут выходить каждые две недели, а также работа ведётся над обновлениями, которые затронут боевую систему, игровые локации и квесты. А на конец 2024 года запланировано некое «большое дополнение», но разработчики не уточнили, о чём идёт речь. К тому же Cyberia Nova рассказала, что работает и над образовательным режимом «Смутное время».

«В дальнейшем команда разработки планирует выпуск патчей с периодичностью раз в две недели и одновременно будет готовить три больших обновления, которые затронут важные аспекты игры — боевую систему, игровые локации и игровые квесты. Детали изменений и дополнений, которые войдут в эти обновления, мы расскажем чуть позднее», — сообщили разработчики «Смуты».