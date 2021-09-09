До 13 сентября в шутер Rainbow Six Siege можно сыграть бесплатно

Так, представители компании сообщили, что начиная с сегодняшнего дня и вплоть до 13 сентября пользователи могут совершенно бесплатно сыграть в полную версию тактического шутера Rainbow Six Siege. Причем бесплатный доступ к игре открывается сразу на нескольких платформах — PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. После окончания акции весь полученный прогресс в игре можно будет переместить в купленную версию.

Помимо временно бесплатного доступе к игре на нее сейчас действует скидка -80%. Так, если в обычное время она продается за 1 249 рублей, то сейчас ее можно ухватить всего за 249. Купить игру со скидкой можно перейдя по этой ссылке. Временно бесплатный доступ можно получить по этой.