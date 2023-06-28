До 64 ГБ оперативки и 4 ТБ SSD: представлен «убийца» Steam Deck на стероидах

На выбор есть модели с двумя разными процессорами — AMD Ryzen 7 7840U или AMD Ryzen 5 7640U.

Приставка получила улучшенную графику, включая Radeon 780M для старшей версии и Radeon 760M для младшей. Оба адаптера могут справиться с современными играми в разрешении 1080p на средних и высоких настройках.

GPD Win 4 (2023) предлагает различные варианты оперативной памяти, включая 16, 32 или 64 ГБ LPDDR5x-7500. SSD-накопитель M.2 NVMe может быть вплоть до 4 ТБ.