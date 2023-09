До чего техника дошла: в Steam началась распродажа PlayStation

К сожалению, данное предложение не распространяется на Россию, так как Sony приостановила свои продажи в стране ещё в 2022 году.

Среди самых заметных скидок можно выделить игры The Last of Us: Part 1 с 20% дисконтом, Marvel’s Spider-Man: Remastered и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales с 33% скидкой, а также God of War и Horizon: Zero Dawn с существенными скидками в 40% и 67% соответственно.

К слову, акция всё же доступна для пользователей из Казахстана и Турции, а значит многие россияне могут воспользоваться ею.