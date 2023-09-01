До чего техника дошла: в Steam началась распродажа PlayStation

09:02, 01 сентября 2023
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До чего техника дошла: в Steam началась распродажа PlayStationКазахстан и Турция тоже участвуют
В Steam стартовала уникальная распродажа игр от PlayStation Studios. Это событие, которое продлится до 7 сентября, предлагает скидки от 20% до 75% на различные тайтлы.
К сожалению, данное предложение не распространяется на Россию, так как Sony приостановила свои продажи в стране ещё в 2022 году.
Среди самых заметных скидок можно выделить игры The Last of Us: Part 1 с 20% дисконтом, Marvel’s Spider-Man: Remastered и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales с 33% скидкой, а также God of War и Horizon: Zero Dawn с существенными скидками в 40% и 67% соответственно.
К слову, акция всё же доступна для пользователей из Казахстана и Турции, а значит многие россияне могут воспользоваться ею.