До конца года станет известен разработчик российского игрового движка

До конца года станет известен разработчик российского игрового движкаОб этом сообщил глава Минцифры Шадаев
Глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Цифровой алмаз» сообщил, что до конца года ведомство выберет отечественного разработчика игрового движка.
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Министр добавил, что ведутся переговоры. Как отметил Шадаев, «мы близки почти к согласованию». Компания, которую выберут, скорее всего, займётся разработкой движка на собственные средства.
По его словам, зарубежные издатели игр «не отдают свой контент», поэтому в России наблюдается рост интереса к отечественным разработкам. Благодаря этому для российского геймдева создаётся благоприятная конкурентная среда.
«Поэтому игры, геймдев точно будут в фокусе как с точки зрения запуска большого проекта по разработке российского игрового движка, так и с точки зрения господдержки производства компьютерных игр на его базе», — рассказал Шадаев.