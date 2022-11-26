До конца года станет известен разработчик российского игрового движка

Министр добавил, что ведутся переговоры. Как отметил Шадаев, «мы близки почти к согласованию». Компания, которую выберут, скорее всего, займётся разработкой движка на собственные средства.

По его словам, зарубежные издатели игр «не отдают свой контент», поэтому в России наблюдается рост интереса к отечественным разработкам. Благодаря этому для российского геймдева создаётся благоприятная конкурентная среда.

«Поэтому игры, геймдев точно будут в фокусе как с точки зрения запуска большого проекта по разработке российского игрового движка, так и с точки зрения господдержки производства компьютерных игр на его базе», — рассказал Шадаев.