Дочь игроман — горе в семье: китайская школьница потратила $64 000 на мобильные игры

Всё это обнаружилось, когда одна из её преподавательниц заметила необычный интерес девочки к мобильным играм и поделилась своими подозрениями с родителями.

Предполагается, что на счету, к которому была привязана карта, находились сбережения семьи, иначе не объяснить такую беззаботность по отношению к увеличивающимся расходам. В результате действий этой юной игроманки на балансе осталось всего 7 центов.

При этом, стоит отметить, что семье ещё повезло — карта была дебетовой, а не кредитной.

На данный момент мать девочки занята оспариванием транзакций и попыткой вернуть потерянные деньги. Но, разумеется, она сталкивается с чередой проблем.

Возникает сложность из-за того, что маленькая «Робин Гуд в юбке» щедро поделилась неожиданно пришедшим богатством со своими одноклассниками и предусмотрительно удалила все чаты и транзакции, связанные с этими покупками.