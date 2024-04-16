Документация PS5 Pro раскрыла существование консоли и ее характеристики

Согласно этим данным, PS5 Pro будет оснащена процессором AMD Zen 4 с тактовой частотой до 3,85 ГГц (на 10% выше, чем у PS5) и графическим процессором AMD RDNA 3 с производительностью на 45% выше, чем у PS5

Sony уже поделилась этой информацией с разработчиками, чтобы они могли оптимизировать свои игры под новую консоль. Официальная же презентация PS5 Pro, скорее всего, состоится во II половине 2024 года.

Хотя точная дата релиза, цена и дизайн консоли пока неизвестны, утечка информации дает нам представление о том, чего можно ожидать от PS5 Pro.

Стоит отметить, что подобная ситуация уже происходила с PS4 Slim и PS4 Pro. Первая консоль была представлена ​​неофициально игроками, а затем Sony провела официальную презентацию.