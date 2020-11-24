Долгожданная игра про наемного убийцу Hitman 3 не получит поддержку новейшей графической технологии на старте

Эти оптимизации включают усовершенствование HITMAN 3 для ПК с 8+ ядерными процессорами. Например, вы сможете увидеть больше толп в Дубае или испытать более сложную разрушаемость в Дартмуре <...> Вдобавок к этому мы также внедрим трассировку лучей после запуска игры, позже в 2021 году.