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Долгожданная игра про наемного убийцу Hitman 3 не получит поддержку новейшей графической технологии на старте
Но со временем трассировка в ней все же появится
Некоторое время назад игровая студия IO Interactive объявила о разработке долгожданной Hitman 3 — игры о наемном убийце по кодовым именем “47”. Но, как выяснилось накануне, новинка не получит поддержку новейшей графической технологии трассировки лучей на самом старте.
Разработчики заявили, что игра получит режим с RTX лишь со временем, уже после выхода игры на прилавки. При этом представители IO Interactive поспешили также сообщить о сотрудничестве с Intel для еще лучшей оптимизации игры на ПК.
Эти оптимизации включают усовершенствование HITMAN 3 для ПК с 8+ ядерными процессорами. Например, вы сможете увидеть больше толп в Дубае или испытать более сложную разрушаемость в Дартмуре <...> Вдобавок к этому мы также внедрим трассировку лучей после запуска игры, позже в 2021 году.
Напомним, что релиз Hitman III состоится уже 20 января 2021 года на целом ряде платформ, в числе которых PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, ПК в Epic Games Store и Stadia.