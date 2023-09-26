Долгожданное дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty не получит даже неофициальную русскую озвучку из-за разработчиков игры

08:36, 26 сентября 2023
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Долгожданное дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty не получит даже неофициальную русскую озвучку из-за разработчиков игрыИ это печально
Студия перевода и озвучки видеоигр GamesVoice сделала официальное заявление о том, что не планирует записывать дубляж для дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.
Причиной стала реакция разработчиков DLC на их инициативу. Информация об этом была опубликована во ВКонтакте.
Такое решение студии вызвало активное обсуждение среди российских геймеров. Многие выразили свое недовольство в комментариях. Однако стоит отметить, что в Phantom Liberty будет представлен текстовый перевод на русский язык.
Напомним, что релиз дополнения уже состоялось на всех основных платформах: PlayStation 5, Xbox Series S/X и ПК. Стоит также отметить, что ПК-версия игры будет иметь повышенные системные требования в сравнении с временами запуска проекта в 2020 году.