Долгожданное дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty не получит даже неофициальную русскую озвучку из-за разработчиков игры

Причиной стала реакция разработчиков DLC на их инициативу. Информация об этом была опубликована во ВКонтакте.

Такое решение студии вызвало активное обсуждение среди российских геймеров. Многие выразили свое недовольство в комментариях. Однако стоит отметить, что в Phantom Liberty будет представлен текстовый перевод на русский язык.

Напомним, что релиз дополнения уже состоялось на всех основных платформах: PlayStation 5, Xbox Series S/X и ПК. Стоит также отметить, что ПК-версия игры будет иметь повышенные системные требования в сравнении с временами запуска проекта в 2020 году.