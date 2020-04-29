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Долгожданную PlayStation 5 могут показать уже в июне
Будем надеяться, что хотя бы в этот раз инсайдеры не ошибаются
Прошло почти полгода с того момента, как Microsoft анонсировала новый Xbox. К сожалению, Sony до сих пор не смогла нормально ответить на данный хоть конкурента. К счастью, вероятнее всего, долгожданную PlayStation 5 могут показать уже в июне.
По крайней мере, об этом на специализированном форуме ResetERA рассказал популярный интернет-инсайдер и игровой журналист Джеффри Грабб. По его словам, случится презентация новой PlayStation 4 июня текущего года — примерно в те же даты должна была пройти отмененная из-за коронавируса выставка E3 2020.
Напомним, что более ранние слухи гласили, что и Microsoft, и Sony проведут крупные мероприятия, посвященные своим новым консолям в мае. По всей видимости, планы техногигантов либо поменялись, либо же ранние слухи оказались обыкновенной “уткой”.