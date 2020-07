Долгожданную приставку PlayStation 5 можно будет купить лишь в одном экземпляре

Похоже, что купить консоль себе и взять одну в подарок другу не выйдет, поскольку, согласно опубликованным данным, одно лицо может одновременно приобрести лишь одну приставку. Пользователь, которому удалось обнаружить данную информацию поделился кодом, который и намекает на нововведение. Вот так, к слову, и выглядит кусок кода: ("SAPCommerceOCC_ERROR_addtocartrestrictionvalidation":{"errorType":"commerce-api-error","errorMessage":"You can only purchase one version of the PS5™ Console: Disc or Digital. You have already added one PS5? console to your cart .","errorSeverity":"High"})

В сети предположили, что данное нововведение обусловлено тем, что компания хочет избежать дефицита приставок в начале продаж.