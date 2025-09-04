Долгожданный инди-хит Hollow Knight: Silksong попадет в Xbox Game Pass в день выхода — 4 сентября

Опубликовано 04 сентября 2025, 07:361 мин.
Долгожданный инди-хит Hollow Knight: Silksong попадет в Xbox Game Pass в день выхода — 4 сентябряФил Спенсер могет
Microsoft официально подтвердила: долгожданная Hollow Knight: Silksong выйдет 4 сентября и сразу станет доступна в Xbox Game Pass на ПК, консолях и в облаке.
Это означает, что подписчики смогут сыграть в продолжение культового инди-хита Team Cherry в день релиза без дополнительных затрат. В Silksong игроки возьмут под контроль Хорнет — принцессу-защитницу Холлоунеста, которой предстоит исследовать новое королевство, сражаться с врагами и выживать в мире, полном песен и паутины.
Игра обещает расширенные механики боя и исследования, сохраняя при этом атмосферу и стиль оригинала. Таким образом, сентябрь станет одним из самых сильных месяцев Xbox Game Pass, главным украшением которого станет релиз Silksong.