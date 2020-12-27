Долгожданный S.T.A.L.K.E.R. 2 не получит версий для устаревших PlayStation 4 и Xbox One

Об этом представитель компании сообщил в официальной группе S.T.A.L.K.E.R в социальной сети ВКонтакте. Так, один из пользователей решил поинтересоваться, не столкнется ли долгожданный тайтл S.T.A.L.K.E.R. 2 с теми же проблемами, что возникли в cyberpunk 2077. На это Бочаров ответил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на консолях прошлых поколений.

Напомним, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 можно будет играть не только на новых приставках, но и на ПК. Свежие подробности об игре представители GSC Game World обещали предоставить в этом месяце.