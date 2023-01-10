Долгожданный сериал по The Last of Us не покажут в России. Возможно, дело в Sony

Изначально предполагалось, что проект будет доступен на Амедиатеке, так как у компании имеется соответствующее соглашение на показ сериалов HBO в России. Но в случае с The Last of Us было сделано исключение.

Неизвестно, будет ли сериал выпущен на платформе позднее, так как об этом нет никакой информации. Предполагается, что причиной такого странного пропуска российского рынка является решение компании Sony.

Японский гигант мог запретить HBO распространять сериал в России. Учитывая, что Sony ушла из России ещё в начале 2022 года, это выглядит как вполне логичное объяснение происходящего.