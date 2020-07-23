Долгожданный STALKER 2 станет эксклюзивом нового Xbox Series X и Windows 10

К сожалению, продемонстрированный ролик хоть и показывает стиль новой части популярной игровой серии, геймплейных моментов в нем все же не было. Зато можно уже сейчас с уверенностью сказать, что продолжение останется верным духу оригинала: в STALKER 2 все еще будут присутствовать аномалии, а в зоне между собой будут воевать различные группировки, представителя одной из которых даже можно увидеть в трейлере.

Стоит отметить, что продемонстрированный ролик — это первый полноценный видеоматериал грядущей игры. На данный момент известно, что разработкой проекта занимаются разработчики первой части из GSC Game World. Дата выхода проекта все еще остается секретом, но судя по трансляции, можно сделать выводы, что игра выйдет эксклюзивно на Xbox Series X и компьютерах под управлением Windows 10.