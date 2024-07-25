Домашнюю консоль Nintendo Wii уместили в брелоку для ключей

Новая версия приставки получила название Kawaii и скоро поступит в продажу.

Проект занял у энтузиастов целый год. Они смогли разместить Nintendo Wii в алюминиевом корпусе размером всего 60 x 60 x 16 мм, добавив шесть RGB-светодиодов для украшения.

Корпус оборудован креплением для кольца или карабина и системой пассивного охлаждения. Дизайн устройства представлен на качественных рендерах.