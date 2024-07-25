Игры
Опубликовано 25 июля 2024, 07:21
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Домашнюю консоль Nintendo Wii уместили в брелоку для ключей

Скоро ее можно будет даже купить
Моддеры Wesk Mods и YveltalGriffin представили уникальную версию Nintendo Wii, компактно умещенную в брелоку для ключей.
Домашнюю консоль Nintendo Wii уместили в брелоку для ключей
© BitBuilt

Новая версия приставки получила название Kawaii и скоро поступит в продажу.

Проект занял у энтузиастов целый год. Они смогли разместить Nintendo Wii в алюминиевом корпусе размером всего 60 x 60 x 16 мм, добавив шесть RGB-светодиодов для украшения.

Корпус оборудован креплением для кольца или карабина и системой пассивного охлаждения. Дизайн устройства представлен на качественных рендерах.

Домашнюю консоль Nintendo Wii уместили в брелоку для ключей
© BitBuilt

Модифицированный корпус консоли не имеет интерфейсных разъемов. Для подключения периферии используется кастомная док-станция с 12-контактным магнитным коннектором.

В док-станции предусмотрены четыре порта для геймпадов GameCube, USB Type-C и AV-«тюльпаны».

Первый рабочий прототип почти готов и консоль может появиться в продаже в течение одного-двух месяцев.

Источник:BitBuilt
Автор:Булат Кармак
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