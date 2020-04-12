Игры
Сегодня 13:02
Doom, Assassin's Creed и другие хиты продаются со скидками до 86%
В распродаже участвуют 55 тайтлов
Сервис цифровой дистрибуции GOG в последнее время богат на различные акции. Так, в онлайн-магазине была запущена распродажа, в рамках которой Doom, Assassin's Creed и другие хиты продаются со скидками до 86%.
Так, у геймеров есть возможность приобрести популярный стелс-экшен с открытым миром Assassin's Creed: Director's Cut всего за 208 рублей (65% скидка). Напомним, что в обычное время стоимость тайтла составляет все 599 рублей.
В распродаже также участвует культовый шутер DOOM II, стоимость которого упала с 789 рублей до 399.
А всего по 129 рублей можно урвать игры постапокалиптической ролевой серии Fallout 3 и Fallout: New Vegas Ultimate Edition.
В акции участвуют порядка 55 тайтлов, ознакомиться с полным списком которых можно по этой ссылке. Стоит поторопиться, поскольку акция действует лишь ограниченное количество времени, а именно до 13 апреля.