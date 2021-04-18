Doom наконец-то можно портировать на что угодно

Напомним, что энтузиасты часто запускают Doom на различных устройствах с процессором, будь то калькулятор или тест на беременность. Однако для этого необходимо менять как код игры, так и операционную систему устройства. Сейчас же, благодаря bareDoom, запускать игру можно прямо в загрузчике BareBox. Отметим, что сам загрузчик представляет из себя низкоуровневую программу, необходимую для подготовки устройству к старту системы.

Загрузчик с минимальными усилиями можно запустить на чем угодно, а поскольку Doom работает внутри него, то и игру можно портировать на любой гаджет.