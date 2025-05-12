Игры
Опубликовано 12 мая 2025, 10:53
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DOOM: The Dark Ages получил смешанные отзывы — критики хвалят бой, но ругают сюжет

Впрочем, кто играет в DOOM ради сюжета?
DOOM: The Dark Ages — игра, которая официально выйдет 15 мая 2025 года на ПК и консолях Sony и Microsoft, привлекла внимание отличной боевой системой и мрачными локациями, но разочаровала слабым сюжетом.
DOOM: The Dark Ages получил смешанные отзывы — критики хвалят бой, но ругают сюжет

© Bethesda

По словам рецензентов, разработчикам из id Software удалось создать атмосферные уровни с хорошо проработанным дизайном, а сами сражения ощущаются динамичными и интенсивными.

Открытые зоны, добавленные для разнообразия геймплея, тоже получили положительные оценки. Однако полеты на драконе вызвали критику из-за неудобного управления, а сюжет был назван одним из самых слабых в серии.

Средняя оценка игры на Metacritic на основе 52 рецензий составила 85 баллов из 100. Журналисты крупных изданий также оставили свои оценки:

  • IGN — 9/10

  • PC Gamer — 80/100

  • Eurogamer — 4/5

  • GamesRadar — 3,5/5

  • GameSpot — 8/10

  • VG247 — 4/5

Игра вышла не идеальной, но фанатам серии, вероятно, все равно придется по вкусу.

Источник:youtube
Автор:Булат Кармак
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