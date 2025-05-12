Опубликовано 12 мая 2025, 10:531 мин.
DOOM: The Dark Ages получил смешанные отзывы — критики хвалят бой, но ругают сюжетВпрочем, кто играет в DOOM ради сюжета?
DOOM: The Dark Ages — игра, которая официально выйдет 15 мая 2025 года на ПК и консолях Sony и Microsoft, привлекла внимание отличной боевой системой и мрачными локациями, но разочаровала слабым сюжетом.
© Bethesda
По словам рецензентов, разработчикам из id Software удалось создать атмосферные уровни с хорошо проработанным дизайном, а сами сражения ощущаются динамичными и интенсивными.
Открытые зоны, добавленные для разнообразия геймплея, тоже получили положительные оценки. Однако полеты на драконе вызвали критику из-за неудобного управления, а сюжет был назван одним из самых слабых в серии.
Средняя оценка игры на Metacritic на основе 52 рецензий составила 85 баллов из 100. Журналисты крупных изданий также оставили свои оценки:
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IGN — 9/10
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PC Gamer — 80/100
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Eurogamer — 4/5
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GamesRadar — 3,5/5
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GameSpot — 8/10
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VG247 — 4/5
Игра вышла не идеальной, но фанатам серии, вероятно, все равно придется по вкусу.