DOOM: The Dark Ages стал самой красивой игрой 2025 года по версии Digital Foundry

Шутер от id Software получил первое место благодаря редкому сочетанию продвинутой графики и высокой производительности.

Главный аргумент — полноценное глобальное освещение с трассировкой лучей (RTGI), которое стабильно работает даже на Xbox Series S.

По словам специалистов DF, id Tech 8 обеспечивает удивительно целостную картинку в больших полуоткрытых локациях: освещение корректно взаимодействует с геометрией, материалами и отражениями, а сцены выглядят «как обложки хэви-метал альбомов».

Отдельно отмечены симуляция воды, погодные эффекты, высокая детализация персонажей вплоть до отдельных волосков и сложная разрушаемость объектов, которые продолжают физически реагировать после разрушения.

При этом игра отлично оптимизирована: она запускается на слабом железе, но на мощных ПК раскрывается еще сильнее благодаря трассировке пути.

Второе место заняла Assassin’s Creed Shadows, третье — Death Stranding 2: On The Beach.