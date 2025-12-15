DOOM: The Dark Ages стал самой красивой игрой 2025 года по версии Digital Foundry

DOOM: The Dark Ages стал самой красивой игрой 2025 года по версии Digital FoundryИ вполне заслуженно
Шутер от id Software получил первое место благодаря редкому сочетанию продвинутой графики и высокой производительности.
Главный аргумент — полноценное глобальное освещение с трассировкой лучей (RTGI), которое стабильно работает даже на Xbox Series S.
По словам специалистов DF, id Tech 8 обеспечивает удивительно целостную картинку в больших полуоткрытых локациях: освещение корректно взаимодействует с геометрией, материалами и отражениями, а сцены выглядят «как обложки хэви-метал альбомов».
Отдельно отмечены симуляция воды, погодные эффекты, высокая детализация персонажей вплоть до отдельных волосков и сложная разрушаемость объектов, которые продолжают физически реагировать после разрушения.
При этом игра отлично оптимизирована: она запускается на слабом железе, но на мощных ПК раскрывается еще сильнее благодаря трассировке пути.
Второе место заняла Assassin’s Creed Shadows, третье — Death Stranding 2: On The Beach.