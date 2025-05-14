DOOM: The Dark Ages тормозит на RTX 50XX — как это исправить

Разработчики из id Software уже подтвердили, что часть этих проблем связана с драйверами и не может быть исправлена обычным патчем.

Вот несколько способов минимизировать лаги и улучшить производительность:

1. Отключите G-Sync или V-Sync

Проблема: Игра может вылетать, если одновременно включены G-Sync (для совместимых мониторов) или V-Sync и Multi Frame Generation. Решение: Отключите одну из этих опций в панели управления NVIDIA. Если хотите оставить обе функции включенными, настройте их через меню игры, а не через панель управления драйвером.

2. Избегайте Alt-Tab во время загрузки игры

Проблема: Если свернуть игру на стадии загрузки, она может зависнуть или запуститься в фоновом режиме. Решение: Не используйте Alt + Tab при запуске. Если игра уже ушла в фон, перезагрузите компьютер.

3. Отключите MSI Afterburner и RivaTuner

Проблема: Эти программы могут вызывать вылеты и зависания при включенных оверлеях. Решение: Запускайте игру без этих приложений.

4. Используйте оконный или безрамочный режим для OBS

Проблема: При записи через OBS игра может зависнуть при переключении окон. Решение: Используйте оконный или безрамочный режим до выхода обновления OBS.

5. Проверьте настройки Multi Frame Generation

Проблема: Сильные лаги могут возникать, если Multi Frame Generation установлен на 3x или 4x. Решение: Попробуйте уменьшить этот параметр или использовать другое ПО для записи.

6. Не меняйте размер окна вручную

Проблема: Игра может зависнуть, если менять размер окна при включенном FSR FrameGen. Решение: Избегайте изменения размеров окна в этом режиме.

7. Не отключайте второй монитор во время игры

Проблема: Игра может зависнуть, если отсоединить второй монитор. Решение: Оставьте все подключенные дисплеи включенными.

Если проблемы не исчезают, дождитесь выхода обновленных драйверов NVIDIA, которые должны исправить эти баги.