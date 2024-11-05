DOOM запустили на будильнике Nintendo

Используя недавно найденный эксплойт, он загрузил игру через USB-подключение, что привлекло внимание пользователей в социальных сетях.

Управление игрой на устройстве оказалось весьма забавным: встроенный грибовидный джойстик Alarmo позволяет двигать персонажа и использовать предметы, а кнопки будильника работают для стрельбы и открытия дверей.

Само устройство не требует вскрытия или модификаций — GaryOberNicht разместил подробные инструкции на GitHub, чтобы другие могли повторить эксперимент.

Эксперты считают, что это может быть лишь началом для других портов на Alarmo.

Однако энтузиасты могут столкнуться с трудностями из-за строгой политики Nintendo в отношении защиты авторских прав.