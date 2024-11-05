DOOM запустили на будильнике Nintendo

Опубликовано 05 ноября 2024, 07:301 мин.
DOOM запустили на будильнике NintendoЖдем иска от компании?
Энтузиаст под ником GaryOberNicht сумел запустить культовую игру DOOM на будильнике Nintendo Alarmo.
Используя недавно найденный эксплойт, он загрузил игру через USB-подключение, что привлекло внимание пользователей в социальных сетях.
Управление игрой на устройстве оказалось весьма забавным: встроенный грибовидный джойстик Alarmo позволяет двигать персонажа и использовать предметы, а кнопки будильника работают для стрельбы и открытия дверей.
Само устройство не требует вскрытия или модификаций — GaryOberNicht разместил подробные инструкции на GitHub, чтобы другие могли повторить эксперимент.
Эксперты считают, что это может быть лишь началом для других портов на Alarmo.
Однако энтузиасты могут столкнуться с трудностями из-за строгой политики Nintendo в отношении защиты авторских прав.