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DOOM запустили на калькуляторе, работающем от энергии картошки
Интересно, что станет следующим устройством, на которое портируют родоначальника жанра шутеров?
Не успел интернет “остыть” от новости о запуске DOOM на тесте на беременность, как стало известно, что легендарный шутер удалось запустить на калькуляторе. Причем, что самое интересное, питанием всего это дела занималась не обычная батарея, 200 отваренных клубней картошки.
За реализацию крайне удивительного проекта взялся пользователь Reddit под ником onesmallserving. Стоит отметить, что изначально он планировал запустить DOOM на одноплатном компьютере Raspberry Pi Zero. Правда, после того, как он все же собрал цепь из 200 картофелин, ему не удалось с их помощью запитать компьютер, в связи с чем и было решено использовать для запуска игры калькулятор TI-84 Plus.
По словам экспериментатора, в создании цепи ему помогали жена и друг, но даже с учетом этого у них ушло на это дело несколько дней. Также пользователь отметил, что картофель начинал портиться, что дополнительно затрудняло работу из-за стойкого запаха.