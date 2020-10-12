DOOM запустили на калькуляторе, работающем от энергии картошки

За реализацию крайне удивительного проекта взялся пользователь Reddit под ником onesmallserving. Стоит отметить, что изначально он планировал запустить DOOM на одноплатном компьютере Raspberry Pi Zero. Правда, после того, как он все же собрал цепь из 200 картофелин, ему не удалось с их помощью запитать компьютер, в связи с чем и было решено использовать для запуска игры калькулятор TI-84 Plus.