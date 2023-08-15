Досадная ошибка: Stalker 2 не выйдет в указанную ранее дату

Поклонники жанра и разработок студии GSC GameWorld вдохновились новостями, но оказалось, что это банальная ошибка. Журналисты выяснили у Plaion о том, на самом ли деле игра выйдет в указанную дату, но получили отрицательный ответ. В компании уточнили, что на их сайте должна была стоять дата-заглушка, и должно было быть «31 декабря 2023» вместо бывшей до этого «31 декабря 2022».

То есть произошла ошибка при наборе «служебной» даты, а не анонс релиза.