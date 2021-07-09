Древнюю игру для Денди продали за почти 65 миллионов рублей

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Вчера в 23:00
Древнюю игру для Денди продали за почти 65 миллионов рублейКоллекционеры способны на по-настоящему удивительные траты
Несколько месяцев назад энтузиасты выкупили идеально сохранившуюся копию Super Mario Bros. для игровой приставки NES за 660 000 долларов (49 млн рублей). У нас, благодаря «китайской копии», эта консоль более известна как Денди.
И вот, сегодня случилось страшное. Прежний рекорд был побит, пишет Engadget. Теперь за 870 000 долларов (почти 65 млн рублей) была куплена одна из самых ранних версий The Legend of Zelda. Сообщается, что соответствующий аукцион прошёл сегодня, т.е. в пятницу 9 июля.
Отметим, что такой же картридж, но из более поздней «партии» был продан ещё в прошлом году. Тогда сумма сделки составила 50 400 долларов или 3,7 млн рублей. Как можно заметить, в зависимости от сроков поступления картриджа в продажу, цена может меняться в разы.