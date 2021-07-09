Древнюю игру для Денди продали за почти 65 миллионов рублей

И вот, сегодня случилось страшное. Прежний рекорд был побит, пишет Engadget. Теперь за 870 000 долларов (почти 65 млн рублей) была куплена одна из самых ранних версий The Legend of Zelda. Сообщается, что соответствующий аукцион прошёл сегодня, т.е. в пятницу 9 июля.

Отметим, что такой же картридж, но из более поздней «партии» был продан ещё в прошлом году. Тогда сумма сделки составила 50 400 долларов или 3,7 млн рублей. Как можно заметить, в зависимости от сроков поступления картриджа в продажу, цена может меняться в разы.