Дурной пример заразителен: Microsoft предложит удешевлённую подписку на игры со встроенной рекламой

По крайней мере, об этом говорят свежие инсайды. Судя по ним, редмондцы рассматривают возможность представить более дешёвый уровень Xbox Game Pass с некоторыми ограничениями.

Например, новинки в нём будут появляться с небольшой задержкой — вплоть до полугода. В то же время игроки, оформившие именно такую подписку, будут видеть рекламу. Как её показ будет реализован, пока что не совсем понятно.

При этом подтверждает версию с появлением ещё одного уровня Game Pass и свежий опрос, проводимый на ресурсе ResetEra.

Напомним, что ранее глава Microsoft Gaming Фил Спенсер признавался, что компания ищет способы расширить базу подписчиков Game Pass, рост которой замедлился на консолях, несмотря на активное распространение на ПК.