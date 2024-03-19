EA начала активно искать сотрудников для разработки стратегии по «Звёздным войнам»

Как сообщает инсайдерское издание Game Watcher, список ключевых вакансий и описаний к ним говорит о будущей игре больше, чем любые официальные анонсы. Вакансии опубликованы на сайте подчинённой ЕА игровой студии Bit Reactor, которая и займётся разработкой стратегии.

Так, студия ищет старшего художника по работе с освещением, дизайнера уровней и ведущего продюсера. Из описания вакансий становится понятно, что может представлять собой будущая стратегия. Прежде всего все соискатели должны уметь работать с движком Unreal Engine 5, а значит игра будет основана на этой технологии; необходим опыт работы с консольными играми: скорее всего, продукт выйдет на Xbox Series X / PlayStation 5, а также, вероятно, на ПК; в вакансиях подчёркнуто, что цель игры —«произвести революцию в стратегических играх через призму вселенной "Звёздных войн"».

«Развиваясь на движке Unreal Engine 5, мы собираемся рассказывать удивительные истории "Звёздных войн", которые будут подкреплены потрясающими визуальными эффектами», — говорится в объявлении о вакансии старшего художника.