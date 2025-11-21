EA назвала Battlefield 6 самым продаваемым шутером года, несмотря на релиз новой Call of Duty

Это выглядит особенно заметно на фоне релизов Call of Duty: Black Ops 7 и ARC Raiders, которые тоже разошлись миллионными тиражами.

По словам EA, успех Battlefield 6 стал возможен благодаря сообществу — запуск игры действительно стал лучшим для серии за многие годы. После череды неудач франшиза вернулась в форму: над проектом работали сразу несколько ключевых студий и результат восприняли как «спасение» серии.

Несмотря на то, что игра пока не достигла амбициозных 100 млн игроков, ее продажи, по данным EA, опередили всех конкурентов в жанре.

Battlefield 6 продолжит активно развиваться. Помимо основного мультиплеера, EA выпустила REDSEC — собственный вариант королевской битвы, который должен конкурировать с Call of Duty: Warzone.