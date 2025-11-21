EA назвала Battlefield 6 самым продаваемым шутером года, несмотря на релиз новой Call of Duty

Опубликовано 21 ноября 2025, 08:071 мин.
EA назвала Battlefield 6 самым продаваемым шутером года, несмотря на релиз новой Call of DutyГромкое заявление
Electronic Arts обновила официальный сайт Battlefield 6, поместив на главную страницу громкое заявление: игра стала самым продаваемым шутером года.
Это выглядит особенно заметно на фоне релизов Call of Duty: Black Ops 7 и ARC Raiders, которые тоже разошлись миллионными тиражами.
По словам EA, успех Battlefield 6 стал возможен благодаря сообществу — запуск игры действительно стал лучшим для серии за многие годы. После череды неудач франшиза вернулась в форму: над проектом работали сразу несколько ключевых студий и результат восприняли как «спасение» серии.
Несмотря на то, что игра пока не достигла амбициозных 100 млн игроков, ее продажи, по данным EA, опередили всех конкурентов в жанре.
Battlefield 6 продолжит активно развиваться. Помимо основного мультиплеера, EA выпустила REDSEC — собственный вариант королевской битвы, который должен конкурировать с Call of Duty: Warzone.