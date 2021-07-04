EA опровергла использование рекламы в своих играх

Так, было объявлено, что компания Simulmedia, которая и занимается разработкой соответствующей рекламной платформы, уже заключила некую сделку с EA. Сейчас же представители последней обратились к общественности с официальным опровержением этой новости. Сообщается, что EA не заключала никаких сделок с компанией, планирующей вставлять рекламу в игры. Более того, по словам EA, она и не планирует размещать в своих тайтлах рекламные ролики.

“После неверных сообщений о том, что мы хотим внедрить в наши игры рекламу в телевизионном стиле, мы хотели пояснить, что внутриигровая реклама не является тем, что чем мы сейчас занимается. Мы не подписывали никаких соглашений о внедрении. Создание наилучшего игрового опыта остается нашим приоритетом”, — поделились в EA.