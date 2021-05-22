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EA предоставила временно бесплатный доступ к своему новому сетевому экшену
Knockout City
Компания EA предоставила временно бесплатный доступ к своему новому сетевому экшену — Knockout City. Сыграть в него бесплатно могут владельцы приставок PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch, а также PC-пользователи.
Knockout City представляет из себя мультиплеерный экшен, в котором игроки делятся на две команды. Так, соперников необходимо вышибать посредством бросков с помощью мяча. В тайтле предусмотрено много мячей, каждый из которых наделяет носителя определенными способностями. Что интересно, вышибать соперников можно не только мячами, но и, например, другими игроками.
Бесплатно сыграть EA дает в полную версию Knockout City, то есть без ограничений. Все достижения, к которым придет игрок за время пробного периода, будут экспортированы в платную версию. Сыграть со 100% скидкой в тайтл предлагается до 30 мая.