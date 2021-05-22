EA предоставила временно бесплатный доступ к своему новому сетевому экшену

Knockout City представляет из себя мультиплеерный экшен, в котором игроки делятся на две команды. Так, соперников необходимо вышибать посредством бросков с помощью мяча. В тайтле предусмотрено много мячей, каждый из которых наделяет носителя определенными способностями. Что интересно, вышибать соперников можно не только мячами, но и, например, другими игроками.

Бесплатно сыграть EA дает в полную версию Knockout City, то есть без ограничений. Все достижения, к которым придет игрок за время пробного периода, будут экспортированы в платную версию. Сыграть со 100% скидкой в тайтл предлагается до 30 мая.