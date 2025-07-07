EA раскритиковала Microsoft за массовые увольнения и уничтожение индустрии ради отчётов

Он отметил, что причиной стала «погоня за краткосрочными результатами ради удовлетворения акционеров», что разрушает долгосрочные проекты и вредно сказывается на всей индустрии.

Ногучи заявил, что особенно болезненно видеть, как отменяются игры, над которыми команды работали годами. В результате игроки никогда не смогут познакомиться с этими проектами, а разработчики — увидеть плоды своей работы.

Увольнения затронули студии Turn 10, Rare, The Initiative, Romero Games и даже команду, работающую над Halo. Закрыты такие проекты, как Everwild, Forza Motorsport и другие.

Хотя и сама EA сокращала персонал (в 2025 году — в Respawn, BioWare и Codemasters), Ногучи подчеркнул: индустрия держится на людях, и уничтожать труд сотен разработчиков в угоду отчётам — это путь к её деградации.