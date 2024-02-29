EA сократит более 650 сотрудников

В сообщении для сотрудников EA генеральный директор Эндрю Уилсон заявил, что компания «оптимизирует свою деятельность для создания более глубоких и связанных впечатлений для поклонников». Он также отметил, что сокращения позволят компании сосредоточиться на своих «главных возможностях, включая собственные интеллектуальные собственности, спорт и массовые онлайн-сообщества».

Одной из прекращаемых игр, непосредственно затронутых решением, является шутер от первого лица по вселенной Star Wars, над которым работала студия Respawn, приобретенная EA в 2017 году.

Сокращения в EA стали частью общего тренда в игровой индустрии, где с начала прошлого года уволили более 10 500 работников. В январе 2024 года было уволено более 6 000 человек, включая сотрудников таких компаний, как Microsoft, Riot Games и Unity. Sony также объявила об увольнении 900 человек из своего подразделения PlayStation.