EA возродила Battlefield Labs — игрокам вернули возможность попробовать обновления BF6 до релиза

Платформа впервые использовалась на этапе подготовки BF6, а теперь снова запущена с 2 декабря. Участники могут заранее протестировать изменения, входящие в обновление BF6, релиз которого намечен на 9 декабря.

В EA говорят, что Battlefield Labs помогает получать точную обратную связь и ускоряет развитие ключевых систем шутера.

Среди тестируемых новшеств: обновленная система звуков шагов с более точным определением дистанции и типа поверхности, улучшенная сеть и регистрация попаданий, а также корректировки боевых механик, влияющих на динамику матчей.

Тесты проходят только на ПК — через EA App и Steam. Приглашения рассылают зарегистрированным участникам. EA подчеркивает, что Labs станет постоянным инструментом развития BF6, а не временной инициативой.