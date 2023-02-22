Единственная хакерша, взламывающая современные крупнобюджетные игры, оказалась русской

Единственная хакерша, взламывающая современные крупнобюджетные игры, оказалась русскойВот это срыв покровов
Одна из популярнейших хакеров, взламывающих игры, EMPRESS наделала немало шума в игровом сообществе своими успешными атаками на Denuvo. Однако её недавние сообщения в социальных сетях, таких как Reddit и Telegram, вызвали споры и привлекли внимание к её личным убеждениям и взглядам.
Фото: Nibbl
Так, например, в одном из последних постов девушка сообщила, что на самом деле она русская, о чём ранее широкой общественности известно не было. Она заявила, что её русское происхождение защищает её от цензуры и блокировки со стороны тех, кто не согласен с ней по спорным вопросам, включая пиратство и права ЛГБТК+.
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Напомним, что предыдущим громким заявлением хакерши было обещание взломать Hogwarts Legacy в течение 10 дней с момента релиза. При этом формально девушка справилась с задачей — бета-тестирование кряка началось ещё несколько дней назад.