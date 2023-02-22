Единственная хакерша, взламывающая современные крупнобюджетные игры, оказалась русской

Так, например, в одном из последних постов девушка сообщила, что на самом деле она русская, о чём ранее широкой общественности известно не было. Она заявила, что её русское происхождение защищает её от цензуры и блокировки со стороны тех, кто не согласен с ней по спорным вопросам, включая пиратство и права ЛГБТК+.