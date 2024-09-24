Единственный рабочий эмулятор PS4 получил поддержку DLC и патчей для игр

Это обновление версии 0.3.0 также включает множество других улучшений, таких как поддержка читов, 26 новых языков, возможность использования дополнительных контроллеров (DualShock и Xbox), поддержку трофеев и улучшенный графический интерфейс.

Из-за изменений, внесенных в новую версию эмулятора, старые сохранения могут быть несовместимы.

Для тех, кто хочет перенести свои сохраненные файлы из предыдущих версий, доступен специальный гайд на официальном сервере Discord.

ShadPS4 демонстрирует значительный прогресс: если раньше эмулятор запускал только простые 2D-игры, такие как Sonic Mania, теперь он способен переваривать даже такие проекты, как Bloodborne.