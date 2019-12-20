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Единственный уцелевший прототип Nintendo Play Station оценили в более чем 1 млн долларов

Неплохая цена за владение историческим артефактом игровой индустрии
В 1988 году два японских гиганта, Sony и Nintendo, подписали совместный договор, в рамках которого первая должна была разработать для второй дополнительный оптический привод, который планировалось использовать в игровой консоли SNES. Первое время сотрудничество двух компаний шло отлично, пока в 1991 году Sony не сделала ход конем, вызвавшее расторжение договора и определившее будущее всей индустрии — компания выпустила свою первую игровую приставку Sony PlayStation.

Но несмотря на то, что союз двух гигантов продлился не так уж и долго, в истории все же осталось не только документальное свидетельство того, что все это и вправду было. Оба японских гиганта, совместными усилиями, выпустили прототип игровой консоли Nintendo Play Station, который был произведен в конце 80-х, но был обнаружен лишь в 2015 году. Что интересно, данных устройство в свое время было создано аж 20 штук, но до наших дней в рабочем состоянии дожил лишь один экземпляр.

Именно ее планируется продать уже в феврале 2020 года, причем что интересно, стартовая цена лота все еще не определена. Но учитывая, что последний владелец Nintendo Play Station в своё время получил предложение в 1,2 млн долларов за покупку консоли, можно ожидать, что новый ценник будет на порядок выше.