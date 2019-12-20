Единственный уцелевший прототип Nintendo Play Station оценили в более чем 1 млн долларов

Но несмотря на то, что союз двух гигантов продлился не так уж и долго, в истории все же осталось не только документальное свидетельство того, что все это и вправду было. Оба японских гиганта, совместными усилиями, выпустили прототип игровой консоли Nintendo Play Station, который был произведен в конце 80-х, но был обнаружен лишь в 2015 году. Что интересно, данных устройство в свое время было создано аж 20 штук, но до наших дней в рабочем состоянии дожил лишь один экземпляр.