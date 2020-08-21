EGS раздаст популярный стелс-экшен Hitman бесплатно

Напомним, что на данный момент бесплатно и навсегда можно ухватить сразу две игры - Enter the Gungeon и God’s Trigger. Первая представляет из себя roguelike с видом сверху, тогда как вторая является инди-экшеном. Установить бесплатно данные игры можно вплоть до 27 августа. В этот же день стартует бесплатная раздача стелс-экшена Hitman и целого сборника игр Shadowrun.

Отметим, что бесплатная раздача в EGS, традиционно, продлится всего неделю, то есть с 27 августа по 3 сентября. Установить Hitman бесплатно можно будет по этой ссылке, а сборник Shadowrun по этой.