EGS запустил новую раздачу двух игр

Bridge Constructor: The Walking Dead представляет из себя симбиоз знаменитой головоломки-симулятора Bridge Constructor и постапокалиптической вселенной из сериала телеканала AMC «Ходячие мертвецы». Напомним, что в обычное время игра продается за 259 рублей. Скачать игру бесплатно можно перейдя по этой ссылке.

Ironcast, в свою очередь, представляет из себя инди РПГ с элементами головоломки. Тайтл вдохновлен научно-фантастическими произведениями викторианской эпохи. Исходная стоимость игры — 359 рублей. Скачать ее можно перейдя по этой ссылке.

Бесплатная раздача продлится вплоть до 15 июля.