Экономическая стратегия Tropico 6 стала временно бесплатной

Так, вплоть до 13 июля геймеры абсолютно бесплатно могут установить и поиграть в стратегический тайтл Tropico 6. Также прямо сейчас игру можно приобрести всего за 839 рублей вместо прежних 1399.

В то же время, Tropico 5 можно ухватить всего за 152 рубля вместо прежних 435. А всего за 87 рублей, в свою очередь, можно приобрести Tropico 4. Tropico 3 Gold Edition продается за 74 рубля вместо прежних 249, тогда как Tropico Reloaded (1+2) и вовсе за 32 рубля.