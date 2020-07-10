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Экономическая стратегия Tropico 6 стала временно бесплатной
До 13 июля
Сервис цифровой дистрибуции Steam вновь запустил выгодную акцию. В ее рамках экономическая стратегия Tropico 6 стала временно бесплатной. Более того, на всю серию Tropico сейчас действуют скидки.
Так, вплоть до 13 июля геймеры абсолютно бесплатно могут установить и поиграть в стратегический тайтл Tropico 6. Также прямо сейчас игру можно приобрести всего за 839 рублей вместо прежних 1399.
В то же время, Tropico 5 можно ухватить всего за 152 рубля вместо прежних 435. А всего за 87 рублей, в свою очередь, можно приобрести Tropico 4. Tropico 3 Gold Edition продается за 74 рубля вместо прежних 249, тогда как Tropico Reloaded (1+2) и вовсе за 32 рубля.