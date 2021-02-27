Экономический симулятор Anno 1800 стал временно бесплатным

Anno 1800 представляет из себя градостроительный и экономический симулятор с элементами стратегии в реальном времени. Действия в игре разворачиваются в XIX веке. Геймерам предстоит создавать огромные города, изучать и обустраивать новые территории. Напомним, что в обычное время игра продается за 2 499 рублей. Сейчас же, помимо бесплатных выходных, игру продают за полцены.

Для того, чтобы воспользоваться бесплатным доступом к игре необходимо перейти по этой ссылке. Отметим, что акция завершится уже 1 марта.

Напомним, что в Epic Games сейчас проходит бесплатная раздача мистической ролевой игры Sunless Sea.