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Экс-эксклюзивы PlayStation продаются со скидками до 40%Акция продлится до 5 октября
Steam известна любовью к проведению распродаж. Но свежая акция вызывает необычные чувства — платформа Valve отдаёт бывшие эксклюзивы PlayStation с 40% скидкой.
Так, шутер от третьего лица про мир, переживший зомби-апокалипсис, продаётся на 20% дешевле обычного — 2399 вместо 2999 рублей. Стоит отметить, что у игры в Steam большинство оценок положительные, несмотря на то, что проект создавался как исключительно консольный.
Ещё одним проектом, который можно ухватить дешевле, является Horizon: Zero Dawn. Это та самая игра, которая «прорубила» путь играм PlayStation Studios в мир персональных компьютеров. Тайтл также представляет из себя экшен от третьего лица. Купить игру можно за 1680 рублей вместо прежних 2800 — размер скидки составляет 40%.
С полным списком участников распродажи можно ознакомиться по ссылке. Но поторопитесь — она заканчивается в 20:00 по московскому времени 5 октября!