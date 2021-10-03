Экс-эксклюзивы PlayStation продаются со скидками до 40%

Ещё одним проектом, который можно ухватить дешевле, является Horizon: Zero Dawn. Это та самая игра, которая «прорубила» путь играм PlayStation Studios в мир персональных компьютеров. Тайтл также представляет из себя экшен от третьего лица. Купить игру можно за 1680 рублей вместо прежних 2800 — размер скидки составляет 40%.