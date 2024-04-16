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Игры
Опубликовано 16 апреля 2024, 14:51
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Экс-глава Blizzard призвал давать «на чай» разработчикам игр

Очень странная идея
Майк Ибарра, бывший руководитель Blizzard, предложил ввести систему чаевых для разработчиков игр.
Экс-глава Blizzard призвал давать «на чай» разработчикам игр
© Ferra.ru

Он считает, что геймерам должна быть предоставлена возможность отблагодарить создателей игр за их работу, если им понравился проект.

Ибарра понимает, что эта идея может не найти поддержки у всех игроков, но он уверен, что она имеет право на существование. Он считает, что разработчики, которые создают по-настоящему впечатляющие игры, заслуживают дополнительного вознаграждения.

«Я сам как игрок не раз задумывался о том, чтобы дать разработчикам $10 или $20 за игру, которая мне очень понравилась», — говорит Ибарра. «Особенно, когда я видел, что разработчики не пытались заработать на мне как можно больше денег».

Ибарра подчеркивает, что система чаевых должна быть добровольной и ненавязчивой. Он не хочет, чтобы игроки чувствовали себя обязанными платить за то, что им нравится.

Источник:Twitter
Автор:Булат Кармак
Теги:
#BLIZZARD
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#игры