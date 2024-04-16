Экс-глава Blizzard призвал давать «на чай» разработчикам игр

Он считает, что геймерам должна быть предоставлена возможность отблагодарить создателей игр за их работу, если им понравился проект.

Ибарра понимает, что эта идея может не найти поддержки у всех игроков, но он уверен, что она имеет право на существование. Он считает, что разработчики, которые создают по-настоящему впечатляющие игры, заслуживают дополнительного вознаграждения.

«Я сам как игрок не раз задумывался о том, чтобы дать разработчикам $10 или $20 за игру, которая мне очень понравилась», — говорит Ибарра. «Особенно, когда я видел, что разработчики не пытались заработать на мне как можно больше денег».

Ибарра подчеркивает, что система чаевых должна быть добровольной и ненавязчивой. Он не хочет, чтобы игроки чувствовали себя обязанными платить за то, что им нравится.