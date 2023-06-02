Экс-глава игрового подразделения Sony пожаловался на переизбыток игр

08:56, 02 июня 2023
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Экс-глава игрового подразделения Sony пожаловался на переизбыток игрИ признался, что сейчас проходит Zelda: Tears of the Kingdom
Шухей Йошида, бывший глава глобальных студий Sony Interactive Entertainment, поделился скриншотом с оценками Diablo IV и Street Fighter 6.
К изображению он добавил комментарий, смысл которого сводится к тому, что сейчас выходит так много качественных проектов, что невозможно успеть поиграть во все.
После этого некоторые пользователи задали вопрос, во что именно играет Йошида прямо сейчас. По словам ветерана Sony, в настоящее время он проходит «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» и «Marvel's Midnight Suns».
Интересно отметить, что обе эти игры не доступны на платформе PlayStation. И это, по мнению пользователей, явно показывает, что хорошие игры не имеют границ и игроки могут наслаждаться ими на разных платформах.