Экс-глава PlayStation назвал Apple и Google «варварами у ворот» игровой индустрии

Лейден, который ранее занимал должность президента глобальных студий в Sony и покинул компанию в 2019 году, назвал такие компании как Google, Netflix, Amazon и Apple «варварами у ворот».

На инвестиционном саммите GamesIndustry.biz Лейден выразил свою тревогу по поводу того, что эти компании пытаются «получить свою долю» от прибыли игровой индустрии. Он сказал: «Все крупные игроки говорят: “О, игры? Можно ли заработать миллиарды долларов в год? Я хочу кусочек этого”. И так, Google, Netflix, Apple и Amazon всё пытаются получить свою долю и перевернуть нашу индустрию».

Лейден выразил надежду на то, что игровая индустрия сможет адаптироваться к этим изменениям без вмешательства сторонних компаний и подчеркнул важность сохранения креативности в игровой сфере.