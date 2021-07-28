Экс-глава PlayStation назвал убыточным доступ к играм по подписке

По своей сути, она представляет из себя аналог Netflix, но только в мире видеоигр. Пользователь платит раз в месяц, после чего получает на этот срок неограниченный доступ к огромной библиотеке проектов.

Но, как оказалось, на сегодняшний день подобные услуги являются убыточными для компания. По крайней мере, об этом заявил экс-глава Sony Interactive Entertainment America Шон Лейден в разговоре с изданием GamesIndustry.

В качестве наглядного доказательства своей позиции, топ-менеджер привёл стоимость разработки одного проекта для PlayStation 4. В среднем одна ААА-игра для PS4 обходилась в 100-150 млн долларов. А это значит, что при цене подписки в 9,99 долларов в месяц, той же Microsoft нужно иметь 500 млн подписчиков для того, чтобы окупить разработку игры.

Учитывая, что на сегодняшний день Microsoft смогла продать около 250 млн консолей, подписка Game Pass выглядит больше как убыточное мероприятие.