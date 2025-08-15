Экс-глава PlayStation предсказал кризис AAA-игр из-за роста цен и подписочных сервисов

По данным Circana, четверть американских игроков планируют тратить на игры меньше из-за роста цен на жильё, продукты и общей экономической неопределённости. Рынок США в 2025 году может сократиться на 4,7%.

Ситуацию усугубляют free-to-play и подписочные сервисы, которые дают доступ к популярным тайтлам вроде Fortnite и Roblox без крупных затрат, снижая стимул покупать премиум-игры.

При этом стоимость разработки блокбастеров достигла $200–250 млн, что вынуждает студии делать ставку на продолжения и проверенные формулы, избегая рискованных новых IP.

Лейден критикует выпуск AAA в подписках в день релиза, считая, что это выгодно платформам, но превращает разработчиков в «наёмных рабочих» без шанса на сверхприбыль.

По его словам, цены на игры следовало повышать постепенно, а текущий рост до $80 лишь усиливает разрыв между большими хитами и остальными проектами.