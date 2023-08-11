Экс-разработчик GTA 6 рассказал о почти 10-летней разработке игры

Согласно этой информации, работа над шестой частью популярной игровой серии началась ещё в 2015 году. Этот сотрудник участвовал в разработке проекта три года — с 2015-го по 2018-ый. Он занимался также другими играми компании, включая Red Dead Redemption 2, где он работал на позиции главного видеоредактора.

Кроме того, в недавнем финансовом отчёте Take-Two Interactive, материнской компании Rockstar Games, было упомянуто, что они ожидают «значительного поворота» в своём бизнесе в 2025 финансовом году.

Это может намекать на то, что GTA 6 будет выпущена между сентябрем и октябрем 2024 года. Если учесть дату начала разработки, это означает, что на создание игры ушло почти 10 лет.